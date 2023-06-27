Волонтеры пригласили жителей Краснодара на субботник 1 июля на Пашковском перекате

Мероприятие пройдет в субботу в 10:00.

На время уборки участникам субботника выдадут перчатки и мешки, а во время перерыва угостят чаем с печеньем.

Всех желающих принять участие в уборке просят взять головной убор, а также сменную одежду и обувь при необходимости.

Встреча состоится по адресу: улица Пашковский перекат, 16/1. Для записи на уборку надо писать в директ или организатору по номеру +7 918 659-05-44, сообщает «Чистая среда Краснодар» в Telegram-канале.

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