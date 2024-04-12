Волонтеры помогут в голосовании за благоустройство территорий в Краснодаре

В Краснодарском крае продолжается голосование за территорию для благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2025 году. В Краснодаре помощь в онлайн-голосовании оказывают порядка 300 волонтеров.

Добровольческий корпус создали в управлении по делам молодежи. Одной из его приоритетных задач является информирование краснодарцев о планируемых к благоустройству объектов. Волонтеры посещают предприятия и организации краевой столицы. Кроме того, действуют информационные пункты. Проголосовать за территорию можно через планшет или смартфон волонтера, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Информационные пункты работают по будням с 10:00 до 14:00 по адресам:

МФЦ «СБС», улица Уральская, 79;

МФЦ «Красная площадь», улица Дзержинского,100;

МФЦ «Центр города», улица Красная, 176, лит 5/3;

МФЦ «Зиповская», улица Зиповская, 5.

В выходные дни с 12:00 до 18:00 можно обратиться в информационные пункты по адресам:

ТЦ «Красная площадь», улица Дзержинского,100;

ТЦ «СБС», улица Уральская, 79;

ТЦ «Галерея», улица им. Володи Головатого, 313;

Площадка перед зданием НИПИГАЗ, улица Красная, 118;

Площадка перед магазином «Мюнхен», улица Красная, 127.

Онлайн-голосование за территорию для благоустройства продлится до 30 апреля. Проголосовать можно на сайте проекта, авторизовавшись на портале «Госуслуги».

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