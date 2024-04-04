В Успенском районе благоустраивают сквер по нацпроекту

Зеленую зону благоустраивают на улице Гагарина в селе Успенском по нацпроекту «Жилье и городская среда».

По словам вице-губернатора Андрея Прошунина, работы в сквере идут с опережением.

«Завершили демонтажные работы и установили бордюры. Сейчас укладывают пешеходные дорожки. В сквере сделают детскую и спортивную площадки. Обновят уличное освещение, установят малые архитектурные формы», — рассказал замглавы региона.

Затем сделают озеленение — высадят туи и клены, засеют газоны. Сквер будет готов к 100-летнему юбилею района в июне.

В Успенском сельском поселении за два года по нацпроекту обновили зоны отдыха на центральной улице Красной.

В Краснодарском крае продолжается Всероссийское голосование за объекты для благоустройства в 2025 году. Отдать свой голос можно до 30 апреля на портале голосования 23.gorodsreda.ru, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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