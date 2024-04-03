Сквер благоустраивают по нацпроекту в Гулькевичском районе

Работы по благоустройству зеленой зоны площадью 16 тыс. кв. м в поселке Кубань идут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

С одной стороны сквер граничит со школой и стадионом, с другой — центральной улицей поселения.

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслава Шапошника, строители уже демонтировали старые элементы и установили бортовые камни. Сейчас обустраивают тротуарные дорожки. На последнем этапе выполнят озеленение территории.

«Благоустройство ведут хорошими темпами. Скоро сквер приобретет современный облик — в нем будут комфортные места для отдыха», — сказал врио министра.

В Краснодарском крае продолжается Всероссийское голосование за объекты для благоустройства в 2025 году. Отдать свой голос можно до 30 апреля на портале голосования 23.gorodsreda.ru, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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