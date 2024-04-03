В Краснодаре на Николаевском бульваре из-за сломанного полива засохли деревья

Тревогу в соцсетях забили местные жители — ели и сосны на Николаевском бульваре, открытом в ноябре 2023 года, начали стремительно сохнуть из-за отсутствия воды.

Краснодарцы выяснили, что сломалась система полива, а также прорвало трубу, поэтому недалеко от деревьев образовалось небольшое озеро.

Замглавы Краснодара Максим Онищенко пояснил, что дефекты в системе полива выявили во время ее расконсервации. Образовалась течь, в связи с чем подачу воды прекратили.

«С 3 апреля подрядная организация в рамках гарантийных обязательств приступает к восстановлению системы полива. Также установим причины гибели зеленых насаждений и определим сроки замены деревьев и кустарников», — написал Максим Онищенко в Telegram.

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