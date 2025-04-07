Волонтеры Новороссийска доставили гумпомощь жителям сел Херсонской области

Волонтеры Новороссийска доехали до самых отдаленных прифронтовых поселений Херсонской области, где жители часто вынуждены оставаться без электричества и продуктов питания.

Так, например, в село Рубановка доставили бытовую химию, средства личной гигиены, продукты и сладости, витамины, лекарства, одежду и обувь. Семьям с маленькими детьми также доставили подгузники, бутылочки, детские смеси и каши.

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В сборе гуманитарного груза принимают участие неравнодушные жители региона, школьники, кадеты, представители общественных организаций, казаки из разных отделов — Таманского, Тихорецкого, Краснодарского, Ейского, а также Алексеевское СКО и активисты добровольческой группы «Стоим Zа Донбасс АрмаVир».

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