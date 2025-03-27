Более 300 тонн гуманитарной помощи за месяц отправили на СВО кубанские казаки

Гуманитарная помощь от Кубанского казачьего войска отправилась на все направления специальной военной операции.

«Казакам-добровольцам, военнослужащим, мирному населению ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей регулярно передают необходимую экипировку, продукты питания, предметы личной гигиены, технические средства, автомобили повышенной проходимости. В сборе помощи приняли участие все неравнодушные казаки, казачки и казачата, представители общественных организаций», — сказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.

Помощь для бойцов собирали казаки Таманского казачьего отдела, Тихорецка, Краснодара, Ейского, Геленджикского, Брюховецкого, Новопокровского, Анапского, Абинского, Калининского и Темрюкского РКО, а также Алексеевское СКО, ученики казачьих школ, кадеты, участники Союза казачьей молодежи Кубани и активисты добровольческой группы «Стоим Zа Донбасс АрмаVир».

Всего с начала проведения специальной военной операции Кубанское казачье войско отправило свыше 7,2 тыс. т. грузов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: Всероссийский день оказания бесплатной юридической помощи пройдет на Кубани.

Подпишись, здесь всегда интересно.