Волонтеры Краснодарского края представили Кондратьеву свои социальные проекты

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил торжественное мероприятие ко Дню добровольца во дворце спорта «Олимп».

Глава региона поблагодарил волонтеров за их труд и отметил, что у них нет определенного возраста или конкретной профессии — движение добровольцев объединяет тех, кто по зову сердца всегда приходит людям на помощь.

«Ваши проекты значимы и сегодня как никогда необходимы обществу. Вы заботитесь о ветеранах, одиноких людях и многодетных семьях, участвуете в ликвидации последствий ЧС, экологических и просветительских акциях. Такие навыки и качества обязательно пригодятся каждому из вас в жизни», — отметил губернатор.

Вениамин Кондратьев осмотрел тематические площадки Всероссийского студенческого корпуса спасателей «Добро в ЧС», регионального отделения «Волонтеров-медиков», «Добро в серебряном возрасте», волонтеров-экологов и волонтеров Всемирного фестиваля молодежи.

Глава региона также пообщался с добровольцами на площадках «Школы подготовки волонтеров инклюзии», регионального штаба помощи #МыВместе и Кубанского союза молодежи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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