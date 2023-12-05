Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем добровольца

День добровольца празднуется во всем мире 5 декабря с 1985 года по решению генассамблеи ООН. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал это днем самых отзывчивых людей.

По словам главы края, сейчас на Кубани в волонтерство вовлечены более 300 тыс. человек.

«Они искренне и бескорыстно помогают тем, кто особенно в этом нуждается. Каждый день заботятся о старшем поколении, людях с ограниченными возможностями здоровья и многодетных семьях. В новогодние праздники поздравляют ребят, находящихся на лечении в больницах, и семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Всегда в первых рядах в зоне чрезвычайных ситуаций помогают жителям справиться с последствиями. Особое внимание уделяют помощи семьям участников СВО», — написал Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Губернатор выразил благодарность каждому добровольцу за неравнодушие, участие в социальных проектах и общественной жизни края, а также активную гражданскую позицию.

«Поздравляю всех причастных с праздником!» — отметил глава Кубани.

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