Волонтеры из Туапсе начали печатать протезы на 3D принтерах для ветеранов СВО

Члены движения «Своих не бросаем» освоили технологию печати протезов, чтобы помочь бойцам, потерявшим конечности в ходе проведения специальной военной операции.

Протезы волонтеры печатают на специальном 3D принтере. Один из туапсинских бойцов, потерявший ногу на СВО, уже примерил такой протез, и он ему подошел. Теперь для него сделают полноценный протез ноги со ступней.

Туапсинские волонтеры планируют продолжать подобную работу, помогая военным, потерявшим конечности во время боевых действий, сообщает пресс-служба администрации Туапсинского района.

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