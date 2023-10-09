Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Костомаров заявил, что готов протестировать первый российский бионический протез

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kostomarov-zayavil-chto-gotov-protestirovat-pervyj-rossijskij-bionicheskij-protez
Костомаров заявил, что готов протестировать первый российский бионический протез
Роман Костомаров. Фото t.me/roman_kostomarov

Фигурист Роман Костомаров 9 октября принял участие в восьмом ежегодном форуме Биотехмед, который проходит в Сочи.

В ходе форума пациенты могут пройти тест-драйв протезов, после чего дать обратную связь для развития сферы протезирования. Инновационные протезы предложили протестировать и фигуристу.

«Я стал испытателем всего, чего только можно», — заявил Костомаров.

Новый протез стопы будет учитывать потребности спортсмена и поможет ему тренироваться. Стоимость протезов отечественного производства будет дешевле китайских аналогов на 10%, западных — на 30-40%, пишет «АиФ».

Читайте также: Роман Костомаров показал, как с протезами на ногах плавает в бассейне.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях