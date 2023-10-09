Костомаров заявил, что готов протестировать первый российский бионический протез

Фигурист Роман Костомаров 9 октября принял участие в восьмом ежегодном форуме Биотехмед, который проходит в Сочи.

В ходе форума пациенты могут пройти тест-драйв протезов, после чего дать обратную связь для развития сферы протезирования. Инновационные протезы предложили протестировать и фигуристу.

«Я стал испытателем всего, чего только можно», — заявил Костомаров.

Новый протез стопы будет учитывать потребности спортсмена и поможет ему тренироваться. Стоимость протезов отечественного производства будет дешевле китайских аналогов на 10%, западных — на 30-40%, пишет «АиФ».

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