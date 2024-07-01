Волонтеры из Геленджика отправили в зону СВО свыше 12 тонн гумпомощи

Более 12 тонн гуманитарного груза отправили волонтеры фонда «Геленджик — город добра». Об этом сообщил мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Фонд «Геленджик — город добра» реализовали в 2020 году во время пандемии. В настоящее время Фонд оказывает всестороннюю помощь жителям Геленджика, беженцам из других территорий. Одно из основных направлений Фонда — дооснащение бойцов в зоне СВО.

«Волонтерами с начала года в зону СВО направлено более 12 т гуманитарного груза. Отправляем все, в чем есть потребность у наших ребят: от медикаментов и обмундирования до техники. Большую поддержку в работе Фонда оказывают наши геленджичане, как простые жители, так и представители бизнеса. Благодарен каждому», — написал Богодистов в Telegram.

Фонд «Геленджик — город добра» расположен на улице Курзальной, 12, телефон: 8938-425-02-40.

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