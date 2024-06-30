Казаки из Ленинградского района отправили партию гумпомощи бойцам СВО

Помощь собрали казаки Уманского районного общества, прихожане храма Трех Святителей станицы Ленинградской, активисты добровольческих групп и местные жители.

Грузы отвезли в населенные пункты Донецкой и Луганской народных республик.

«Дизельные генераторы, запчасти на транспорт, буровую мини-установку, продукты, питьевую воду, средства гигиены, маскировочные сети — все это отвезли на фронт казаки. Кроме того, бойцам передали автомобиль УАЗ «Буханку» и квадроцикл. Бойцы поблагодарили казаков и неравнодушных граждан за поддержку. Тыл не останавливается и продолжает активно помогать фронту», — сообщили в пресс-службе Кубанского казачьего войска.

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