В Херсонскую область доставили гуманитарный груз из Брюховецкого района

В сборе гумпомощи приняли участие неравнодушные жители, предприятия и бизнесмены муниципалитета.

В посылках отправили продукты питания, необходимые вещи, технику и оборудование. Военнослужащим группировки войск «Днепр» передали мотопомпу, оснащение для хозчасти, маскировочные сети.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из Новороссийска на Харьковское направление отвезли 3,5 тонны гумпомощи.

Российским военным привезли еду, питьевую воду, одежду, средства личной гигиены, бензогенераторы, расходные материалы для строительства и инструменты.