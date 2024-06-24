Из Новороссийска на Харьковское направление отвезли 3,5 тонны гумпомощи

Спасатели города-героя доставили гуманитарный груз бойцам двух военных подразделений.

Российским военным привезли еду, питьевую воду, одежду, средства личной гигиены, бензогенераторы, расходные материалы для строительства и инструменты. Одно из подразделений, действующих сейчас на Харьковском направлении, сформировали в Новороссийске, отметил глава города-героя Андрей Кравченко.

«В медицинский батальон мотострелковой части передали автомобиль «Газель». Вместе с машиной доставили вещи первой необходимости. В госпиталь Белгорода спасатели города-героя отвезли пеленки и инвалидные коляски», — написал Кравченко в Telegram.

Градоначальник подчеркнул, что с начала СВО спасатели города-героя продолжают регулярно отвозить гуманитарную помощь на передовую как мирному населению, так и военнослужащим.

Читайте также: в первой половине июня спасатели из Новороссийска отвезли 2 т гуманитарной помощи в ЛНР и ДНР.