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Волонтеры из Армавира отправили партию гуманитарной помощи в Курскую область

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/volontery-iz-armavira-otpravili-partiyu-gumanitarnoj-pomoshhi-v-kurskuyu-oblast
Видео канала «Кубань 24»

В Армавире волонтерское движение «Мы вместе» собирает продукты, медикаменты и другие необходимые вещи для жителей пострадавших регионов.

По словам организаторов сбора, становится все больше тех, кто хочет оказать поддержку.

«В сборе гуманитарной помощи активное участие принимают неравнодушные граждане, предприятия и учебные заведения. Каждый день волонтеры принимают гуманитарную помощь согласно имеющемуся списку, в котором есть все, что нам необходимо собрать», — рассказала волонтер Алла Погосова.

Такие акции будут проводить и дальше. Необходимую помощь в течение недели соберут сперва в Армавире, а затем отправят в Краснодар.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», почти 320 т гуманитарной помощи для жителей Курской области собрали в Краснодарском крае.

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