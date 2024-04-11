Волонтеры Геленджика пытаются спасти 400 собак из сносимого приюта

Суд Геленджика в 2023 году постановил, что участок, на котором расположен приют для животных, необходимо освободить, поскольку он расположен рядом с жилыми домами.

С территории необходимо освободить и убрать оттуда и клетки, и собак. При этом на суде не определили, куда при этом можно переселить животных.

«Все 400 собак могут оказаться на улице в ближайшее время. Готова ли к таким последствиям для жителей администрация Геленджика, если собаки окажутся на свободе?», — сообщает Народный фронт Краснодарского края в Telegram.

Сейчас приютом занимаются волонтеры. Чтобы не распускать собак, люди планируют организовать новый приют — уже нашли участок с назначением ветеринарного обслуживания, однако территория завалена грунтом и строительными отходами.

Чтобы помочь спасти собак, Народный фронт написал обращение к главе Геленджика Алексею Богодистову с просьбой рассмотреть возможность использовать территорию для постройки приюта.

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