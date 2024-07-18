Волонтер спас щенка во время пожара в урочище Сухая Щель под Новороссийском

Во время ЧП волонтеры на квадроциклах и мотоциклах эндуро помогали пожарным: перевозили оборудование и воду. В числе добровольцев был Дмитрий Гладков.

Мужчина заметил лежавшего на обочине щенка и забрал его с собой, а после — нашел неравнодушных людей, которые отвезли животное в ветеринарную клинику. Выяснилось, что питомец надышался дымом и был сильно искусан клещами. Сейчас с ним все хорошо — он проходит лечение.

Уже через неделю Фунтик — так назвали щенка — выздоровеет и его отправят в его новый дом, который ему уже подыскали отзывчивые горожане.

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