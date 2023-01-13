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Володин предложил лишать уехавших россиян имущества за негативные высказывания об РФ

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/volodin-predlozhil-lishat-uehavshih-rossiyan-imushhestva-za-negativnye-vyskazyvaniya-ob-rf
Володин предложил лишать уехавших россиян имущества за негативные высказывания об РФ
Вячеслав Володин. Фото пресс-службы президента РФ

Свое предложение спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал 13 января в соцсетях. Ужесточение наказания для уехавших россиян, позволяющих публичные высказывания, оскорбляющие вооруженные силы РФ, он назвал «законом для негодяев».

Володин отметил, что целью таких высказываний является попытка «выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом». Он подчеркнул, что такие заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация вооруженных сил.

По мнению председателя Госдумы, существующих мер реагирования недостаточно.

«Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться», — написал Володин в Telegram.

Он предложил дополнить соответствующие статьи УК РФ пунктом о конфискации имущества в стране для возмещения нанесенного ущерба.

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