Володин предложил лишать уехавших россиян имущества за негативные высказывания об РФ
Свое предложение спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовал 13 января в соцсетях. Ужесточение наказания для уехавших россиян, позволяющих публичные высказывания, оскорбляющие вооруженные силы РФ, он назвал «законом для негодяев».
Володин отметил, что целью таких высказываний является попытка «выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом». Он подчеркнул, что такие заявления могут быть расценены как призывы к экстремизму, реабилитация нацизма или дискредитация вооруженных сил.
По мнению председателя Госдумы, существующих мер реагирования недостаточно.
«Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию, оскорбляют наших солдат и офицеров. Чувствуют свою безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться», — написал Володин в Telegram.
Он предложил дополнить соответствующие статьи УК РФ пунктом о конфискации имущества в стране для возмещения нанесенного ущерба.
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