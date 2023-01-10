В России хотят распространить «закон Димы Яковлева» на все недружественные страны

Госдума намерена запретить усыновление и опекунство детей-сирот из России гражданами всех недружественных стран. Сейчас закон действует только в отношении США.

В перечне иностранных государств, которые совершают в отношении России недружественные действия, в настоящее время 49 стран, в том числе Австралия, Канада, Великобритания, страны ЕС, Швейцария, Япония.

Российские депутаты хотят внести изменения в Семейный кодекс РФ. Предварительно, комитет по вопросам семьи рассмотрит законопроект 18 января, а 24 — он может быть принят в первом чтении.

По словам авторов инициативы, эта мера призвана защитить российских детей-сирот, которые после усыновления могут остаться в опасном положении, вне юрисдикции РФ, и им нельзя будет помочь.

При этом законопроект предусматривает снятие запрета на усыновление в будущем, если страна перестанет совершать недружественные действия в отношении России, пишут «Известия».

«Закон Димы Яковлева»

ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» принят Госдумой РФ в декабре 2012 года и вступил в силу 1 января 2013.

Документ в числе прочего ввел полный запрет на усыновление российских детей гражданами США. Закон назван в честь двухлетнего Димы Яковлева, которого приемный отец из Штатов забыл в машине на солнце, в результате чего мальчик скончался.

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