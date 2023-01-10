В России хотят распространить «закон Димы Яковлева» на все недружественные страны
Госдума намерена запретить усыновление и опекунство детей-сирот из России гражданами всех недружественных стран. Сейчас закон действует только в отношении США.
В перечне иностранных государств, которые совершают в отношении России недружественные действия, в настоящее время 49 стран, в том числе Австралия, Канада, Великобритания, страны ЕС, Швейцария, Япония.
Российские депутаты хотят внести изменения в Семейный кодекс РФ. Предварительно, комитет по вопросам семьи рассмотрит законопроект 18 января, а 24 — он может быть принят в первом чтении.
По словам авторов инициативы, эта мера призвана защитить российских детей-сирот, которые после усыновления могут остаться в опасном положении, вне юрисдикции РФ, и им нельзя будет помочь.
При этом законопроект предусматривает снятие запрета на усыновление в будущем, если страна перестанет совершать недружественные действия в отношении России, пишут «Известия».
«Закон Димы Яковлева»
ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» принят Госдумой РФ в декабре 2012 года и вступил в силу 1 января 2013.
Документ в числе прочего ввел полный запрет на усыновление российских детей гражданами США. Закон назван в честь двухлетнего Димы Яковлева, которого приемный отец из Штатов забыл в машине на солнце, в результате чего мальчик скончался.
Читайте также: за год для детей-сирот в Краснодарском крае приобрели более 1,2 тыс. квартир.
- Жильцы дома на Зиповской рассказали о лифте, который чуть не сорвался с пассажиркой внутри
- Хохлов и Кириченко вошли в тренерский штаб ФК «Сочи»
- СКР возбудил дело о незаконном строительстве гостиницы вместо музея памяти в Новороссийске
- Спасатели эвакуировали с горы Фишт туриста со сломанной ногой
- Супруги из Тамани нашли в море бутылку с посланием от команды Федора Конюхова
- Более 1 тыс. детей родились с начала года в Краснодарском крае