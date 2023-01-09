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Володин: почти 76% иностранных компаний остались в России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/volodin-pochti-76-inostrannyh-kompanij-ostalis-v-rossii
Володин: почти 76% иностранных компаний остались в России
Вячеслав Володин. Фото пресс-службы президента РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 9 января назвал процент оставшихся в России зарубежных компаний.

По его словам, оставшихся в РФ иностранных компаний 75,9%. По мнению спикера, это говорит о том, что зарубежный бизнес по-прежнему видит перспективы развития экономики России, и компании полностью устраивает деловой климат.

В свою очередь, ушедшие компании терпят миллиардные издержки, отметил Володин.

Кроме того, освободившиеся ниши продолжают заполнять отечественные предприятия: большой рост показало производство одежды — 45%.

«Важно, чтобы бизнес был национально ориентирован, заработанные средства оставались в стране и использовались для ее развития», — подчеркнул Вячеслав Володин в Telegram.

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