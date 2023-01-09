Володин: почти 76% иностранных компаний остались в России
Экономика
09.01.2023 09:05
Спикер Госдумы Вячеслав Володин 9 января назвал процент оставшихся в России зарубежных компаний.
По его словам, оставшихся в РФ иностранных компаний 75,9%. По мнению спикера, это говорит о том, что зарубежный бизнес по-прежнему видит перспективы развития экономики России, и компании полностью устраивает деловой климат.
В свою очередь, ушедшие компании терпят миллиардные издержки, отметил Володин.
Кроме того, освободившиеся ниши продолжают заполнять отечественные предприятия: большой рост показало производство одежды — 45%.
«Важно, чтобы бизнес был национально ориентирован, заработанные средства оставались в стране и использовались для ее развития», — подчеркнул Вячеслав Володин в Telegram.
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