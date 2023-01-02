В Краснодарском крае объемы производства вина выросли на 17%

За 11 месяцев прошлого года виноделы Кубани произвели 21,3 млн дал продукции. Для этого они переработали 333,7 тыс. тонн винограда.

Об этом сообщил вице-губернатор Андрей Коробка.

«Производство винодельческой продукции увеличилось на 17,1% к аналогичному периоду предыдущего года и достигло 21,3 млн дал. В 2022 году переработано 333,7 тыс. тонн винограда, или 48% всего выращенного в России винограда», — рассказал он.

Коробка отметил, что Краснодарский край остается на лидирующих позициях в виноградарстве и виноделии в стране. При этом в прошлом году валовый сбор винограда достиг максимального показателя за всю историю кубанского виноградарства. Аграрии собрали 283,2 тыс. тонн — 41,5% от всего валового сбора винограда в России.

Общую площадь виноградников в Краснодарском крае удалось увеличить до 29,6 тыс. га. Также заложили молодые виноградники на площади 1,65 тыс. га. Производство саженцев увеличилось на 13% и составило 3,9 млн штук, сообщает ТАСС.

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