Володин: никто в России не поддержал мятеж «Вагнера»

Спустя неделю после попытки мятежа руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поделился своим анализом произошедшего.

«Прошла неделя с попытки мятежа. Достаточно времени, чтобы провести первый анализ произошедшего. Совершенно очевидно, что 23-24 июня вошли в историю нашей страны как дни единения и консолидации общества вокруг нашего президента Владимира Владимировича Путина», — написал Володин в Telegram.

По словам Володина, не было ни одного примера, чтобы кто-то поддержал вооруженный мятеж, несмотря на многопартийность и возможность высказаться. Председатель Госдумы выразил уверенность, что после этого испытания Владимир Путин еще больше укрепил свои позиции в стране и в мире.

«Он сделал все, чтобы не допустить кровопролития и смуты. Объяснив бойцам «Вагнера» реальное положение дел, предложил тем, кто хочет защищать Россию, продолжить службу с оружием в руках. Насколько знаю, многие из них на это согласились», — сообщил Володин.

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