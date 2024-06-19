Володин: надо запретить усыновлять детей гражданам стран с легальной сменой пола

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал запрещать усыновлять детей из России в странах, где разрешена смена пола.

По словам спикера, политика стран Запада в отношении детей идет по трагическому пути. Так, в Австралии предложили разрешить детям с трех лет самостоятельно выбирать пол. Он рассказал, что в десяти странах полностью отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола. В восьми странах Европы установлен минимальный возраст для несовершеннолетних. В США проводят гормональную терапию детям с шести лет, а операции доступны уже с 12 лет.

«В России запрещены пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и проведение операций по смене пола. А лица, сделавшие такую операцию за рубежом, не имеют права быть опекунами или усыновителями», — цитирует Володина 360.ru.

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