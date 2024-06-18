Инициативу о запрете продажи энергетиков детям рассмотрят в Госдуме

Законопроект рассмотрят в первом чтении на заседании Госдумы 18 июня.

О предстоящем заседании сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, такую меру просят ввести родители и учителя. Он добавил, что бесконтрольное потребление подобных напитков повышает риск развития многих проблем со здоровьем. Особенно это касается гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний.

«Предлагается, что норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнет действовать уже с 1 сентября 2024 года», — рассказал спикер.

Володин выразил уверенность, что это решение должно защитить здоровье детей и оградить их от пагубных привычек, сообщает 360.ru.

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