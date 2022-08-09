Володин: более 77% зарубежных компаний не стали закрывать бизнес в РФ

Фото пресс-службы Госдумы РФ/ТАСС

Большинство иностранных компаний из зарегистрированных в России не стали уходить из страны. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Несмотря на беспрецедентное давление, шантаж и санкции, из 1 тыс. 382 иностранных компаний 77,6% предприятий не стали закрывать свой бизнес в России. Вашингтон и Брюссель сами себя выпороли. Санкционная политика привела к росту цен, инфляции и дефициту энергоресурсов», — написал Володин в Telegram.

Он добавил, что зарубежные компании неохотно уходят с российского рынка, так как это несет для них не только издержки, но и отсутствие перспектив вернуться.

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