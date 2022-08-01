Пивоваренная компания Heineken планирует продать бизнес в России до конца года

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О том, что пивоваренный концерн Heineken рассчитывает во втором полугодии заключить соглашение о передаче бизнеса в РФ новому владельцу, стало известно 1 августа.

Соответствующая информация содержится в отчетности компании за первое полугодие. Heineken оценивает свои активы в России в 475 млн евро.

Сообщается, что компания рассчитывает, что ей удастся избежать списания 400 млн евро, которое прогнозировалось в конце марта. По данным отчетности, чистая прибыль Heineken во втором квартале составила 1,27 млрд евро. В прошлом году за аналогичный период — 1,03 млрд евро.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в начале марта Heineken сообщила о прекращении экспорта и приостановке инвестпроектов в России. О решении передать свой бизнес в РФ новому владельцу в компании заявили 28 марта.