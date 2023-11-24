Волны высотой до 6 метров и сильный тягун ожидаются в Туапсе

По прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки в Туапсинском районе поднимется сильный шторм.

С 3:00 и до конца суток 27 ноября в открытой части акватории порта Туапсе волны достигнут высоты 6 метров. Также появится зыбь с юго-запада.

Кроме того, с 22:00 до конца дня 27 ноября в порту Туапсе прогнозируют сильный тягун. В связи с ожидаемой непогодой в городе объявили штормовое предупреждение.

Жителей и гостей Туапсе призвали внимательно следить за изменениями погодных условий и соблюдать необходимые меры безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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