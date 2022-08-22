Волна поднимается: в Краснодарском крае растет число заболевших коронавирусом

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С 14 по 21 августа на Кубани зафиксировали резкий подъем числа заболевших коронавирусом. Так, 17 августа впервые с марта число инфицированных превысило 1,1 тыс. человек и составило 1 тыс. 181.

По данным ежедневной статистики, 15 августа на Кубани выявили 461 новый случай COVID-19. В течение недели количество инфицированных росло и к 21 августа достигло 1 тыс. 460 человек за сутки.

Лидером по количеству положительных тестов остается Краснодар. Максимальное количество заболевших на прошлой неделе там зафиксировали 21 августа — 688 человек.

С 17 августа вторая сточка прочно закрепилась за Сочи. Там наибольшее число инфицированных отметили 18 августа — 183 новых случая. Третье место по итогам прошлой недели занял Новороссийск. Пик также пришелся на 18 августа — 115 положительных результатов.

По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, в настоящее время в регионе действуют пять инфекционных госпиталей на 620 коек. В разгар пандемии работали 28 госпиталей на 7,7 тыс. мест. Отмечается, что за месяц коечный фонд вырос более чем вдвое — с 175 до 445 мест.

Эффективной защитой от COVID-19 по-прежнему остается вакцинация. В Краснодарском крае сделать прививку можно в 240 пунктах. Вакцинация и ревакцинация бесплатны. Для того, чтобы привиться от ковида, нужно предъявить паспорт, полис и СНИЛС. Анализ на антитела не обязателен.

Список прививочных пунктов можно посмотреть на сайте регионального минздрава. Узнать их адреса и время работы можно с помощью чат-бота в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России на начало сентября эксперты прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом.