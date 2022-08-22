В России на начало сентября эксперты прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом
Общество
22.08.2022 07:47
Об этом сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
По его словам, в других странах пиковый рост числа новых случаев заболевания после подъема занимает чуть более месяца.
«У нас начался подъем в самом конце июля. Значит, где-то в конце августа — начале сентября будет пик. Как потом поведет себя вирус после пика — это в разных местах происходит по-разному. Иногда он довольно круто спускается по заболеваемости, иногда она, все-таки, тянется. Как пойдет у нас, сказать трудно», — сказал эксперт.
По словам Анатолия Альтштейна, число новых случаев заболевания коронавирусом в сутки на пике может составить от 50 до 70 тыс., но не должно быть больше, сообщает ТАСС.
Читайте также: в Краснодарском крае 21 августа зафиксировали 1 тыс. 460 новых случаев COVID-19.
Популярные новости
- Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
- Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
- Заступился за девушку и убил: в соцсетях появилось видео предположительного убийства в Сочи
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Жители Адлерского района Сочи почувствовали землетрясение
- В Сочи состоялось открытие I фестиваля классической музыки