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В России на начало сентября эксперты прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом

Общество
22.08.2022 07:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-na-nachalo-sentyabrya-eksperty-prognoziruyut-pik-zabolevaemosti-koronavirusom
В России на начало сентября эксперты прогнозируют пик заболеваемости коронавирусом
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об этом сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, в других странах пиковый рост числа новых случаев заболевания после подъема занимает чуть более месяца.

«У нас начался подъем в самом конце июля. Значит, где-то в конце августа — начале сентября будет пик. Как потом поведет себя вирус после пика — это в разных местах происходит по-разному. Иногда он довольно круто спускается по заболеваемости, иногда она, все-таки, тянется. Как пойдет у нас, сказать трудно», — сказал эксперт.

По словам Анатолия Альтштейна, число новых случаев заболевания коронавирусом в сутки на пике может составить от 50 до 70 тыс., но не должно быть больше, сообщает ТАСС.

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