В Краснодарском крае 21 августа зафиксировали 1 тыс. 460 новых случаев COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки на Кубани коронавирус подтвердился у 898 женщин и 562 мужчин в возрасте до 97 лет. Среди заболевших 109 детей. Самому младшему — меньше месяца.

В Краснодаре положительные тесты на коронавирус получили 688 жителейв, в Сочи — 105, в Новороссийске — 94. По 48 новых случаев зафиксировали в Геленджике и Крымском районе. В Горячем Ключе выявили 46 заболевших, в Тимашевском районе — 43, в Апшеронском — 38. За сутки в Тихорецком районе заболели 33 жителя, в Павловском районе — 27, в Туапсинском — 24. По 17 пациентов прибавилось в Выселковском, Кавказском и Северском районах. В Красноармейском — 14 новых случаев COVID-19. По 13 инфицированных выявили в Калининском, Кореновском, Абинском и Темрюкском районах.

В Гулькевичском и Новопокровском районах подтвердили по 12 случаев заболевания. По 11 заболевших — в Тбилисском, Приморско-Ахтарском и Усть-Лабинском районах. В Кущевском районе — 10 положительных результатов. Девять человек заболели в Армавире. По восемь инфицированных в Лабинском и Мостовском районах. В Новокубанском, Брюховецком и Успенском — по семь. По пять новых случаев в Динском, Каневском и Крыловском районах. В Славянском и Ейском районах — по четыре. По три пациента прибавилось в Анапе и Щербиновском районе, по два — в Курганинском и Отрадненском. В Белоглинском, Белореченском и Староминском районах — по одному новому случаю.

К 21 августа в лабораториях Кубани провели 7 млн 231 тыс. 502 исследования. В больницы края с подозрением на COVID-19 обратились 985 тыс. 723 человека. Всего с начала пандемии в крае зафиксировали 279 тыс. 931 случай коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 4 тыс. 925. Выздоровели 261 тыс. 56 человек. Летальных исходов — 10 тыс. 993.

Всего с начала пандемии в крае зафиксировали 279 тыс. 931 случай коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения — 4 тыс. 925. Выздоровели 261 тыс. 56 человек. Летальных исходов — 10 тыс. 993.

По данным краевого минздрава, на амбулаторном лечении с подозрением на COVID-19 находятся 8 тыс. 624 человека. У 7 тыс. 323 из них диагноз лабораторно подтвержден. В стационарах продолжают лечение 560 пациентов. Среди них с подтвержденным коронавирусом — 559. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся пять пациентов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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