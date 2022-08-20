В Краснодарском крае 20 августа выявили более 1,4 тыс. случаев заболевания COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За последние сутки на Кубани зафиксировали 1 тыс. 413 новых случаев коронавируса. Выписали 1 тыс. 36 человек. Госпитализировали с инфекцией 97 человек, умерли два пациента.

Суточный прирост новых заболевших по всей стране впервые с 14 марта превысил 40 тыс. случаев. Скончались от коронавируса по всей России 69 человек, сообщает официальный портал Стопкоронавирус.рф.

Среди зараженных в Краснодарском крае 870 женщин и 543 мужчины. В том числе, 72 ребенка. Возраст пациентов — от 5 месяцев до 84 лет.

Больше всего инфицированных выявили в Краснодаре — 549. В Сочи — 168, в Новороссийске — 101, в Ейском районе — 53, в Геленджике — 46, в Тимашевском районе — 39, в Тихорецком — 37, в Северском — 33, в Калининском — 28, в Крымском — 23. По 22 — в Анапе и Кавказском районе, в Гулькевичском и Ленинградском — по 21, в Армавире и Туапсинском районе — по 20. В остальных муниципалитетах выявили менее 20 случаев за сутки.

По данным краевого минздрава, в тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас пять человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 4899, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем ранее в Краснодарском крае выявили 1 тыс. 233 случая заболевания коронавирусом.