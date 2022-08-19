В Краснодарском крае 19 августа выявили 1 тыс. 233 случая заболевания COVID-19

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В России за последние сутки выявили 37 тыс. 609 случаев коронавируса. Госпитализировано 3 тс. 349 заболевших, скончались 65 пациентов.

В Краснодарском крае выявили 1 тыс. 233 случая заболевания COVID-19. Заболели 106 детей. Возраст заболевших от двух месяцев до 100 лет.

Больше всего заболевших в Краснодаре — 422 случая, в Сочи — 130, в Новороссийске — 113, в Анапе — 64, в Крымском районе — 48, в Геленджике — 35, в Тимашевском муниципалитете — 33, Горячем Ключе и Туапсинском районе — по 30, в Динском — 23, в Армавире и Тбилисском районе — по 22, в Апшеронском и Ейском районах — по 19, в Павловском — 18, в Калининском — 17, в Выселковском — 15, в Усть-Лабинском — 14, в Кавказском, Красноармейском, Северском и Темрюкском — по 13, в Новопокровском — 12, в Гулькевичском и Тихорецком — по 11. В остальных муниципалитех выявили менее 10 случаев заболевания.

За все время на Кубани выявили 277 тыс. 58 случаев коронавируса. Показатель заболеваемости на 100 тыс. — 4874. За все время выздоровели 259 тыс. 102 человека, за последние сутки — 523. Число смертей достигло 10 тыс. 990, за последние сутки скончались 2 пациента.

В стационарах лечатся 502 пациента с подтвержденным COVID-19. За сутки было госпитализировано 94 человека. На дому лечатся с подтвержденным диагнозом 6 тыс. 464 заболевших. В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 5 пациентов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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