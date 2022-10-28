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Volkswagen планирует продать российские активы Scania, Man и Porsche в течение года

Экономика
28.10.2022 20:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/volkswagen-planiruet-prodat-rossijskie-aktivy-scania-man-i-porsche-v-techenie-goda
Volkswagen планирует продать российские активы Scania, Man и Porsche в течение года
Фото unsplash.com

О намерении автоконцерна продать российские активы Scania, MAN и Porsche  в течение 12 месяцев стало известно 28 октября.

Соответствующую информацию разместили в промежуточном отчете компании Volkswagen за январь-сентябрь текущего года.

Сообщается, что основной акционер Scania, компания TRATON подписала декларацию о намерениях  продать 100% акций ООО «Скания Русь». Сделку рассчитывают завершить в течение следующих 12 месяцев.

«Кроме того, в третьем квартале 2022 года TRATON заключила соглашение с ООО «МАН Трак Челны» о продаже 100% акций ООО «МАН Трак энд Бас Рус». В настоящее время ожидается, что сделка будет завершена в 2022 году», — говорится в отчете.

Кроме того, в документе отмечается, что в третьем квартале Porsche AG также рассматривала варианты своего присутствия на российском рынке. В том числе, компания рассматривала продажу трех своих дочерних компаний независимому стороннему инвестору.

«С этой целью были активизированы переговоры о продаже с потенциальными заинтересованными покупателями. В настоящее время ожидается, что сделка будет завершена в течение следующих двенадцати месяцев», — цитирует сообщение компании ТАСС.

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