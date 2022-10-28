Volkswagen планирует продать российские активы Scania, Man и Porsche в течение года
О намерении автоконцерна продать российские активы Scania, MAN и Porsche в течение 12 месяцев стало известно 28 октября.
Соответствующую информацию разместили в промежуточном отчете компании Volkswagen за январь-сентябрь текущего года.
Сообщается, что основной акционер Scania, компания TRATON подписала декларацию о намерениях продать 100% акций ООО «Скания Русь». Сделку рассчитывают завершить в течение следующих 12 месяцев.
«Кроме того, в третьем квартале 2022 года TRATON заключила соглашение с ООО «МАН Трак Челны» о продаже 100% акций ООО «МАН Трак энд Бас Рус». В настоящее время ожидается, что сделка будет завершена в 2022 году», — говорится в отчете.
Кроме того, в документе отмечается, что в третьем квартале Porsche AG также рассматривала варианты своего присутствия на российском рынке. В том числе, компания рассматривала продажу трех своих дочерних компаний независимому стороннему инвестору.
«С этой целью были активизированы переговоры о продаже с потенциальными заинтересованными покупателями. В настоящее время ожидается, что сделка будет завершена в течение следующих двенадцати месяцев», — цитирует сообщение компании ТАСС.
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