Автоконцерн Mercedes планирует уйти с российского рынка

Фото pxhere.com

Mercedes-Benz намерен продать доли в дочерних компаниях, включая завод в Подмосковье, дилеру «Автодом». Об этом производитель сообщил 26 октября.

Будут проданы доли в АО «Мерседес-Бенц РУС», ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус» (завод в Подмосковье), ООО «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус», «Мерседес-Бенц Банк Рус», OOO «Мерседес-Бенц Капитал Рус», сообщает РИА «Новости».

Новый дилер намерен сохранить сервисное обслуживание бренда в России. Он сможет привлекать другие компании для организации совместного производства на базе автозавода. Минпромторг РФ окажет поддержку в поиске партнера.

«В результате переговорного процесса удалось выйти на финальную стадию согласования инвестиционной сделки. Важно, что это позволит обеспечить работоспособность завода, сохранить высококвалифицированные рабочие места и компетенции», — цитирует заместителя главы ведомства Альберта Каримова пресс-служба Минпромторга РФ.

Читайте также: владелец бренда Zara продаст бизнес в России.