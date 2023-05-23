«Волгу» с трупом мужчины в салоне нашли в горной реке Краснодарского края

Местные жители 22 мая заметили в реке Абин автомобиль ГАЗ с водителем, не подающим признаков жизни, и сообщили об этом в правоохранительные органы.

На место прибыл участковый полиции. Он обнаружил в салоне «Волги» тело 49-летнего жителя Анапы. Признаки насильственной смерти отсутствовали. Известно, что найденный в автомобиле мужчина работал на пасеке в селе Светлогорское.

«В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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