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«Волгу» с трупом мужчины в салоне нашли в горной реке Краснодарского края

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/volgu-s-trupom-muzhchiny-v-salone-nashli-v-gornoj-reke-krasnodarskogo-kraya
«Волгу» с трупом мужчины в салоне нашли в горной реке Краснодарского края
Фото из соцсетей

Местные жители 22 мая заметили в реке Абин автомобиль ГАЗ с водителем, не подающим признаков жизни, и сообщили об этом в правоохранительные органы.

На место прибыл участковый полиции. Он обнаружил в салоне «Волги» тело 49-летнего жителя Анапы. Признаки насильственной смерти отсутствовали. Известно, что найденный в автомобиле мужчина работал на пасеке в селе Светлогорское.

«В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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