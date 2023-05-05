Пожилой женщине стало плохо на пешеходном переходе в Краснодаре, она упала и умерла
Происшествия
05.05.2023 14:55
Инцидент произошел 5 мая на улице Мира около Привокзальной площади.
В полицию Краснодара поступило сообщение от очевидцев о том, что пожилая женщина переходила через дорогу на улице Мира. Ей стало плохо, она потеряла сознание и упала.
«На место прибыли сотрудники ДПС, они оказали женщине первую помощь. На место вызвали бригаду скорой помощи. Женщине проводили реанимацию, несмотря на оказанную помощь, она скончалась. Личность погибшей установили, это 62-летняя женщина», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
По факту произошедшего в полиции проводится проверка.
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