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Пожилой женщине стало плохо на пешеходном переходе в Краснодаре, она упала и умерла

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhiloj-zhenshhine-stalo-ploho-na-peshehodnom-perehode-v-krasnodare-ona-upala-i-umerla
Пожилой женщине стало плохо на пешеходном переходе в Краснодаре, она упала и умерла
Фото t.me/mvd23krasnodar

Инцидент произошел 5 мая на улице Мира около Привокзальной площади.

В полицию Краснодара поступило сообщение от очевидцев о том, что пожилая женщина переходила через дорогу на улице Мира. Ей стало плохо, она потеряла сознание и упала.

«На место прибыли сотрудники ДПС, они оказали женщине первую помощь. На место вызвали бригаду скорой помощи. Женщине проводили реанимацию, несмотря на оказанную помощь, она скончалась. Личность погибшей установили, это 62-летняя женщина», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

По факту произошедшего в полиции проводится проверка.

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