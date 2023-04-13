В Краснодаре 62-летняя женщина почувствовала себя плохо и умерла во дворе многоэтажки
Происшествия
13.04.2023 16:58
Инцидент произошел 13 апреля в одном из дворов на улице Сормовской в Комсомольском микрорайоне.
Очевидцы в соцсетях сообщили о том, что около одной из многоэтажек лежит тело. Местные жители обратились в полицию.
«В полицию Краснодара поступило сообщение о скоропостижной смерти 62-летней местной жительницы на улице Сормовской. На место прибыл участковый-уполномоченный и установил, что женщина одна шла по улице, ей стало плохо. Впоследствии, она скончалась до приезда скорой помощи. По данному факту проводится проверка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
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