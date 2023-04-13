Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре 62-летняя женщина почувствовала себя плохо и умерла во дворе многоэтажки

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-62-letnyaya-zhenshhina-pochuvstvovala-sebya-ploho-i-umerla-vo-dvore-mnogoetazhki
В Краснодаре 62-летняя женщина почувствовала себя плохо и умерла во дворе многоэтажки
Фото t.me/chpkrasnodara

Инцидент произошел 13 апреля в одном из дворов на улице Сормовской в Комсомольском микрорайоне.

Очевидцы в соцсетях сообщили о том, что около одной из многоэтажек лежит тело. Местные жители обратились в полицию.

«В полицию Краснодара поступило сообщение о скоропостижной смерти 62-летней местной жительницы на улице Сормовской. На место прибыл участковый-уполномоченный и установил, что женщина одна шла по улице, ей стало плохо. Впоследствии, она скончалась до приезда скорой помощи. По данному факту проводится проверка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Читайте также: водитель иномарки умер за рулем в Краснодаре.

Статьи
Почему дрожат руки: когда обратить внимание на тремор
Почему дрожат руки: когда обратить внимание на тремор
Как определить ребенка в детский сад: список документов, сроки
Как определить ребенка в детский сад: список документов, сроки
Как подружиться с коллегами и поладить с начальством на работе
Как подружиться с коллегами и поладить с начальством на работе
Какова вероятность смерти от ветрянки у взрослого?
Какова вероятность смерти от ветрянки у взрослого?
Что посмотреть в выходные: пять новых российских сериалов и фильмов 2023 года
Что посмотреть в выходные: пять новых российских сериалов и фильмов 2023 года
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Минпромторг РФ опубликовал перечень дорогих автомобилей, облагаемых налогом на роскошь
  2. Мужчина получил ожоги в результате хлопка с пожаром в магазине Геленджика
  3. Телеканал «Кубань 24» покажет в прямом эфире Пасхальную службу из главного храма Краснодара
  4. Арест 11 тыс. земельных участков в Сочи обсудят на уровне Правительства РФ
  5. Глава Минцифры назвал сроки запуска реестра военнообязанных в России
  6. В Сочи представили новую модель автомобиля Lada
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях