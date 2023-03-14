Водитель иномарки умер за рулем в Краснодаре
Происшествия
14.03.2023 09:53
Это произошло вечером 13 марта на улице Тургенева. Очевидцы заметили накрытый труп на обочине и рассказали об этом в соцсетях.
Тело находилось возле регулируемого пешеходного перехода, поэтому некоторые люди ошибочно предположили, что человека сбили насмерть. Однако в полиции уточнили, что 48-летнему мужчине стало плохо во время управления автомобилем Volkswagen. После этого он скончался.
«В настоящее время проводится проверка по факту скоропостижной смерти местного жителя, управлявшего автомобилем на улице Тургенева», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.
Читайте также: водитель грузовика умер за рулем в Сочи. Это произошло утром 10 февраля в поселке Дагомыс на улице Российской.
Популярные новости
- На этой неделе в Краснодарском крае потеплеет до +20 °С
- Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения собаки на женщину в Краснодаре
- Росприроднадзор требует с владельца сухогруза Rio выплатить 647,6 млн рублей за загрязнение Черного моря
- СК опроверг информацию об участии хоккеиста «Сочи» в драке и убийстве в Подмосковье
- В Сочи дерево рухнуло на автомобиль каршеринга и заблокировало движение
- Сбербанк предупредил о новой схеме телефонного мошенничества с выдуманной госизменой