Водитель иномарки умер за рулем в Краснодаре

Это произошло вечером 13 марта на улице Тургенева. Очевидцы заметили накрытый труп на обочине и рассказали об этом в соцсетях.

Тело находилось возле регулируемого пешеходного перехода, поэтому некоторые люди ошибочно предположили, что человека сбили насмерть. Однако в полиции уточнили, что 48-летнему мужчине стало плохо во время управления автомобилем Volkswagen. После этого он скончался.

«В настоящее время проводится проверка по факту скоропостижной смерти местного жителя, управлявшего автомобилем на улице Тургенева», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Читайте также: водитель грузовика умер за рулем в Сочи. Это произошло утром 10 февраля в поселке Дагомыс на улице Российской.