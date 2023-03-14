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Водитель иномарки умер за рулем в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-inomarki-umer-za-rulem-v-krasnodare
Водитель иномарки умер за рулем в Краснодаре
Фото из соцсетей

Это произошло вечером 13 марта на улице Тургенева. Очевидцы заметили накрытый труп на обочине и рассказали об этом в соцсетях.

Тело находилось возле регулируемого пешеходного перехода, поэтому некоторые люди ошибочно предположили, что человека сбили насмерть. Однако в полиции уточнили, что 48-летнему мужчине стало плохо во время управления автомобилем Volkswagen. После этого он скончался.

«В настоящее время проводится проверка по факту скоропостижной смерти местного жителя, управлявшего автомобилем на улице Тургенева», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

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