Водитель грузовика умер за рулем в Сочи

Это произошло утром 10 февраля в поселке Дагомыс на улице Российской.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что водителю грузового автомобиля MAN стало плохо за рулем. Он сдавал назад на машине и зацепил припаркованный легковой автомобиль. Оказалось, что водитель грузовика умер за рулем.

Его смерть подтвердили в правоохранительных органах. Она не связана с ДТП и вероятней всего не носит криминальный характер. Точная причина смерти водителя пока неизвестна. Официальных комментариев по этому инциденту не поступало.

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