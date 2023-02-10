Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Водитель грузовика умер за рулем в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-gruzovika-umer-za-rulem-v-sochi
Водитель грузовика умер за рулем в Сочи
Фото из соцсетей

Это произошло утром 10 февраля в поселке Дагомыс на улице Российской.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что водителю грузового автомобиля MAN стало плохо за рулем. Он сдавал назад на машине и зацепил припаркованный легковой автомобиль. Оказалось, что водитель грузовика умер за рулем.

Его смерть подтвердили в правоохранительных органах. Она не связана с ДТП и вероятней всего не носит криминальный характер. Точная причина смерти водителя пока неизвестна. Официальных комментариев по этому инциденту не поступало.

Читайте также: водитель иномарки умер за рулем и врезался в дорожный знак в Краснодаре. Дорожное происшествие случилось 6 февраля на улице Российской.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Ученые: ядро Земли остановилось, но пугаться не стоит
Землетрясение в Турции: дойдет ли до Краснодарского края и стоит ли опасаться?
Землетрясение в Турции: дойдет ли до Краснодарского края и стоит ли опасаться?
Число жертв землетрясения в Турции превысило 16 тыс. человек
Число жертв землетрясения в Турции превысило 16 тыс. человек
В Новороссийске и Геленджике разбушевался ураган: ситуация на Черноморском побережье
В Новороссийске и Геленджике разбушевался ураган: ситуация на Черноморском побережье
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. На улицах Новороссийска начали работать первые муниципальные эвакуаторы
  4. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
  5. Привезти и не дать уничтожить: как краснодарские волонтеры помогают фронту
  6. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
Прямой эфир
Мы в соцсетях