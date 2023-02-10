Водитель грузовика умер за рулем в Сочи
Происшествия
10.02.2023 14:48
Это произошло утром 10 февраля в поселке Дагомыс на улице Российской.
Очевидцы рассказали в соцсетях, что водителю грузового автомобиля MAN стало плохо за рулем. Он сдавал назад на машине и зацепил припаркованный легковой автомобиль. Оказалось, что водитель грузовика умер за рулем.
Его смерть подтвердили в правоохранительных органах. Она не связана с ДТП и вероятней всего не носит криминальный характер. Точная причина смерти водителя пока неизвестна. Официальных комментариев по этому инциденту не поступало.
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