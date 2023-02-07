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Водитель иномарки умер за рулем и врезался в дорожный знак в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-inomarki-umer-za-rulem-i-vrezalsya-v-dorozhnyj-znak-v-krasnodare
Водитель иномарки умер за рулем и врезался в дорожный знак в Краснодаре
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Дорожное происшествие случилось 6 февраля на улице Российской.

Известно, что 63-летний водитель автомобиля Volkswagen двигался по улице Российской в сторону улицы 40-летия Победы, съехал с проезжей части и врезался в металлическую опору дорожного знака.

Прибывшие на место сотрудники ДПС вместе с медиками установили, что причиной ДТП стала смерть водителя иномарки.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

Читайте также: девочка-подросток пострадала в ДТП в Новокубанске. Авария произошла 2 февраля около 23:00 на улице Первомайской.

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