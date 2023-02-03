Не пропустил на перекрестке: девочка-подросток пострадала в ДТП в Новокубанске
Происшествия
03.02.2023 18:36
ДТП произошло 2 февраля около 23:00 на улице Первомайской.
По предварительным данным, 19-летний парень за рулем автомобиля «Лада Калина» на нерегулируемом перекрестке выезжал со второстепенной дороги и, поворачивая налево, не пропустил двигавшийся по главной дороге «ВАЗ-2114» под управлением 22-летнего водителя. Произошло столкновение.
В результате ДТП предполагаемому виновнику аварии назначили амбулаторное лечение. Несовершеннолетнюю пассажирку «ВАЗ-2114» с различными травмами госпитализировали городскую больницу Армавира.
Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по Новокубанскому району.
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