Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Не пропустил на перекрестке: девочка-подросток пострадала в ДТП в Новокубанске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ne-propustil-na-perekrestke-devochka-podrostok-postradala-v-dtp-v-novokubanske
Не пропустил на перекрестке: девочка-подросток пострадала в ДТП в Новокубанске
Фото t.me/ogibdd123novokubansk

ДТП произошло 2 февраля около 23:00 на улице Первомайской.

По предварительным данным, 19-летний парень за рулем автомобиля «Лада Калина» на нерегулируемом перекрестке выезжал со второстепенной дороги и, поворачивая налево, не пропустил двигавшийся по главной дороге «ВАЗ-2114» под управлением 22-летнего водителя. Произошло столкновение.

В результате ДТП  предполагаемому виновнику аварии назначили амбулаторное лечение. Несовершеннолетнюю пассажирку «ВАЗ-2114» с различными травмами госпитализировали городскую больницу Армавира.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба ОГИБДД ОМВД России по Новокубанскому району.

Читайте также: водитель BMW сбил выбежавшую на дорогу пятилетнюю девочку в Сочи.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Семь рабочих погибли при пожаре в строительном модуле в Севастополе
Семь рабочих погибли при пожаре в строительном модуле в Севастополе
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Стоимость строительства крематория в Краснодаре выросла до 300 млн рублей
Стоимость строительства крематория в Краснодаре выросла до 300 млн рублей
Маршрутчик в Краснодаре высадил школьницу с особенностями развития из-за отсутствия наличных
Маршрутчик в Краснодаре высадил школьницу с особенностями развития из-за отсутствия наличных
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Переехавший на Кубань ветеран Айказ Овсепян рассказал про Сталинградскую битву
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. После смерти супругов от отравления газом на Кубани возбудили дело против газовика
  5. В мессенджерах рассылают информацию о черной «Приоре», открывшей охоту на детей под Краснодаром
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях