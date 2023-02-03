Водитель BMW сбил выбежавшую на дорогу пятилетнюю девочку в Сочи
ДТП произошло 2 февраля около 20:00 на улице Волоколамской в Красной Поляне.
По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля BMW допустил наезд на 5-летнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованных автомобилей в месте, непредназначенном для перехода проезжей части. Мать ребенка в этот момент стояла на другой стороне дороги.
В результате ДТП девочка получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
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