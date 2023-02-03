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Водитель BMW сбил выбежавшую на дорогу пятилетнюю девочку в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/voditel-bmw-sbil-pyatiletnyuyu-devochku-perebegavshuyu-dorogu-v-nepolozhennom-meste-v-sochi
Водитель BMW сбил выбежавшую на дорогу пятилетнюю девочку в Сочи
Фото Госавтоинспекции Кубани

ДТП произошло 2 февраля около 20:00 на улице Волоколамской в Красной Поляне.

По предварительным данным, 41-летний водитель автомобиля BMW допустил наезд на 5-летнюю девочку, которая выбежала из-за припаркованных автомобилей в месте, непредназначенном для перехода проезжей части. Мать ребенка в этот момент стояла на другой стороне дороги.

В результате ДТП девочка получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: в Краснодаре задержали женщину, которая сбила ребенка и скрылась. ДТП произошло 30 января в 18:45 на перекрестке улиц Российской и Солнечной. Водитель автомобиля Kia сбила 11-летнего мальчика, который переходил дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу. После этого женщина скрылась с места аварии.

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