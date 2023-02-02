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В Краснодаре задержали женщину, которая сбила ребенка и скрылась

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zaderzhali-zhenshhinu-kotoraya-sbila-rebenka-i-skrylas
В Краснодаре задержали женщину, которая сбила ребенка и скрылась
Фото t.me/mvd23krasnodar

ДТП произошло 30 января в 18:45 на перекрестке улиц Российской и Солнечной.

Водитель автомобиля Kia сбила 11-летнего мальчика, который переходил дорогу на зеленый свет по пешеходному переходу. После этого женщина скрылась с места аварии.

Правоохранители вычислили и задержали водителя иномарки. Ею оказалась 47-летняя краснодарка. Установлено, что ее уже лишили прав в сентябре 2022 года за оставление места другого ДТП.

В отношении нарушительницы были составлены два административных протокола: за управление машиной без права на вождение из-за лишения и оставление места ДТП.

«По решению Октябрьского районного суда Краснодара ей назначено наказание в виде лишения водительского удостоверения сроком на 18 месяцев и наложения штрафа в размере 30 тыс. рублей», — сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водитель машины оставила пострадавшего ребенка на дороге и поспешила скрыться. В результате происшествия мальчик получил сильные ушибы и синяки на лице и ногах.

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