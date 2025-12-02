Волейболистки краснодарского «Динамо» дома обыграли «Протон» — 3:1

Матч между краснодарской командой и гостьями из Саратовской области в рамках 11-го тура женской волейбольной Суперлиги прошел 1 декабря.

Кубанские волейболистки уступили в первом сете, но взяли верх в следующих партиях и победили в мачте со счетом 3:1 (14:25,26:24,25:21,25:23).

Благодаря этой победе краснодарский клуб улучшил свои позиции в чемпионате, переместившись на 12 позицию.

Свой следующий поединок волейболистки «Динамо» проведут в гостях 5 декабря. «Бело-голубые» встретятся с петербургской «Корабелкой».

