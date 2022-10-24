Волейболистки «Динамо» выиграл в матче с «Липецком»

Видео канала «Кубань 24»

У волейболисток «Динамо» первый успех в сезоне на домашней площадке.

Коллектив Павла Забуслаева в тяжелом пятисетовом поединке одолел «Липецк». Тай-брейк получился упорным и завершился с небольшим перевесом «бело-голубых», 15:13. После пяти игр «Динамо» занимает восьмую строчку в Суперлиге.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ВК «Динамо» провел предсезонную встречу с представителями СМИ.