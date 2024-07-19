Вокзалы Адлера и Сочи стали лидерами рейтинга по пассажиропотоку с начала года

За первое полугодие 2024 года с трех сочинских вокзалов оправили более 6,4 млн пассажиров.

Так, среди крупнейших вокзалов СКЖД адлерский оказался на первом месте по пассажиропотоку. Его услугами за 6 месяцев этого года воспользовались 3,4 млн человек.

Второе место занял вокзал Ростов-Главный (2,3 млн человек), а третье вокзал Сочи — 2 млн 234 тыс. пассажиров. Топ-5 списка замыкают железнодорожные станции Краснодар-1 и Анапа, с которых отправили 2 млн 153 тыс. и 1 млн 210 тыс. людей соответственно.

Затем следуют вокзалы: Новороссийск (735 тыс.), Туапсе (711 тыс.), Кисловодск (694 тыс.), Лазаревская (693 тыс.), Пятигорск (684 тыс.), Ессентуки (654 тыс.) и Минеральные Воды (490 тыс.).

В целом за январь–июнь с крупнейших вокзалов СКЖД в пригородном и дальнем сообщении отправилось более 21 млн пассажиров, что на 15% превышает результаты за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба СКЖД.

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