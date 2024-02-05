Вокруг Азовского моря планируют построить транспортное кольцо длиной 1,4 тыс. км

Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Трасса позволит развивать туризм в направлении Азовского моря.

«Кольцо вокруг Азовского моря — это почти 1,4 тыс. км. Мы хотим его сделать четырехполосной скоростной трассой с подъездами к морю, как «Таврида» в Крыму», — сказал Хуснуллин.

Он пояснил, что новое кольцо позволит развивать туризм в направлении Азовского моря.

«Туризм как здравницу, как драйвер развития новых регионов мы никогда не рассматривали на новых территориях. А сейчас мы такую ставим задачу», — добавил вице-премьер.

Сейчас власти рассматривают варианты создания здравниц и гостиничных комплексом на берегу Азовского моря с учетом необходимой инфраструктуры. Кольцо будет проходить через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Скадовск, Джанкой и крымское побережье, сообщает ТАСС.

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