На 81% готова насыпь для новой трассы со стороны Кубани к Крымскому мосту

Новая трасса А-289 Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — дорога А-290 Новороссийск — Керчь пройдет к Крымскому мосту в обход ряда населенных пунктов.

Насыпь будущей скоростной трассы выполнена на 81%, а нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси готов на 55%. Верхний слой основания из асфальтобетона уложен на 40% трассы.

«На некоторых участках с готовым основанием дорожники уже успели уложить верхние слои покрытия дорожной одежды из асфальтобетона. Полным ходом ведутся работы по возведению 49 мостов и путепроводов. Строители уже выполнили устройство опор 32 искусственных сооружений, на 20 из них уложены железобетонные балки и на 5 смонтированы металлоконструкции пролетов», — говорится в сообщении Упрдор «Тамань».

На новой трассе установят более 6,2 тыс. светильников, а для разделения транспортных потоков будет установлено 127 км парапетного бетонного осевого ограждения.

Строительство идет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Работы завершат до конца 2024 года.

Новую дорогу начали строить в 2021 году. Трасса будет четырехполосной, ее протяженность составит 119 км. В сутки по новой дороге смогут проехать 40 тыс. машин. Предусмотрено оборудование новых мостов через реки, строительство разноуровневых развязок и других искусственных сооружений.

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