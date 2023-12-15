На первый этап строительства Восточного обхода Краснодара направят 4,8 млрд руб.

Речь идет о строительстве транспортного коридора на улице Тихорецкой от улицы Володарского до федеральной трассы М-4 «Дон».

Как говорится в сопроводительных документах на портале госзакупок, на первый этап строительства дороги Восточного обхода власти региона направят 4,8 млрд рублей. Работы планируют выполнить до 30 июля 2027 года.

Транспортный коридор станет новым въездом в Краснодар. Строительство новой трассы будет проходить в 4 этапа. Она должна обеспечить транспортную доступность улиц Восточно-Кругликовской, микрорайона Новознаменского, поселков Знаменского, Пригородного, Лорис и Индустриального.

В июле 2022 года завершили проектирование трех этапов создания Восточного объезда. Ориентировочная стоимость строительства этих объектов оценивалась в 11 млрд рублей, пишет «РБК-Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новый транспортный объект появится на пересечении улиц Уральской, Лизы Чайкиной и Новороссийской. Он соединит эти дороги с четвертым Тихорецким проездом. Развязка будет проходить через железнодорожные пути. Под новую транспортную развязку планируют изъять 10 участков земли.